انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة 5 اشخاص إثر حادث مروري في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حادث انقلاب مركبة وقع على طريق المرور السريع دورة_ يوسفية بسبب السرعة الشديدة التي أدت إلى انقلاب المركبة ووفاة شخص وإصابة أربعة أشخاص"

وأضافت: "السائق الكريم ان السرعة سبباً رئيساً في الكثير من الحوادث المرورية فبالتزامك بالسرعة وانتباهك تتجنب الحوادث المؤسفة".

