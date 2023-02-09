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مصرع وإصابة 5 اشخاص إثر حادث مروري في بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حادث انقلاب مركبة وقع على طريق المرور السريع دورة_ يوسفية بسبب السرعة الشديدة التي أدت إلى انقلاب المركبة ووفاة شخص وإصابة أربعة أشخاص"

وأضافت: "السائق الكريم ان السرعة سبباً رئيساً في الكثير من الحوادث المرورية فبالتزامك بالسرعة وانتباهك تتجنب الحوادث المؤسفة".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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