شكرا لقرائتكم خبر عن جود بيلينجهام يرفض عرضا من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى رفض جود بيلينجهام لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

بيلينجهام الذي خطف أنظار العديد من أندية القارة الأوروبية العجوز، بعد المستوى المنكر الذي بدى عليه اللاعب الشاب خلال الفترة الأخيرة مع ناديه الألماني.

جود بيلينجهام يرفض الانضمام إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة" سبورت" الإسبانية، فإن الدولي الإنجليزي رفض عرضًا من نادي تشيلسي وكذلك باريس سان جيرمان للانتقال إليهما في الصيف القادم "يوليو 2023".

وفي ذات السياق يمتلك اللاعب الشاب العديد من العروض خلال الفترة الحالية، أبرزهم ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول، اللذان يدخلان إلى سباق التعاقد بقوة شديدة.

ويرتبط بيلينجهام بعقد مع النادي الألماني طويل الأمد سارٍ حتى صيف 2025.

أرقام بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند 2022/2023

الجدير ذكره شارك اللاعب الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند منذ انطلاق الموسم الجاري في 25 مباراة، ماجحًا في هز شباك الخصم بـ 10 أهداف فقط لا غير.