شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لـ"الشيوخ" ترصد طبيعة الفئات المعرضة للعنف الأسرى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهه.

إجراء اللجنة البرلمانية، استطلاع رأى هام للمواطنين، حول العنف الأسري تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسري، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافيا ونسبة تكراره والطرف الذى يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا ، وأبرز أشكاله داخل الأسرة، ورد فعل الضحية واثاره، وأيضا رأيهم فى إصدار تشريع جديد للعنف الاسرى، ودور الأسرة ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة العنف الاسرى، وقد وتم إجراء التطبيـق الميداني علـى عينـة قوامهـا 1000 مستجيب، مـع مراعـاة السمات الديموجرافيـة للعينـة وصـولا إلى نتائج تعبـر عـن مختلـف قطاعـات. المجتمـع.

وذكر الاستطلاع طبيعة الفئات التي يظهر فيها العنف الأسري :

يظهـر العنـف بـيـن كـل الفئات، وقـد ذكـر هـذا الـرأي أكثـر مـن نصـف المستجيبين 59.8 % فيمـا قـال مـا يقـرب مـن ربـع المستجيبين (24.7%) أن ممارسة العنف داخل الأسرة يظهـر بـين الأسر الفقيرة، أمـا من ذكـروا أن العنـف ينتشـر المنـاطق الريفيـة فبلغـت نســـــبتهم ۱۰% مقابـل ۸٫۹%ذكـروا أنـه يظهـر بـيـن الأسـر محدودة التعليم وتقاربـت النسـب للغايـة بـين الذكور والإنـاث فيمـا يتعلـق بظهـور العنـف بـين مختلـف الفئات وبلغت النسبة 60.7%، 59% على الترتيب، ولـم يظهـر اخـتلاف ملحوظ بين المستويات التعليميـة فيما يتعلـق بظهـور العنـف فـي مختلـف الفئات حيث تقاربت النسب بدرجة كبيرة.

وتناولت الدراسة أن أكثـر مـن نصـف المستجيبين، ذكروا أن العنف الأسري يظهر في الريف والحضـر معـا، وبلغت النسبة 55.7% بينمـا ذكـر ثلث المستجيبين ( 33.6% ) أن العنـف يظهـر فـي الحضـرفيمـا ذكـرت نسـبة تبلغ 10.7% أنـه أكثر انتشارا في الريف ويمكـن تفسير محدوديـة ظهوره فى الريف فـي ضـوء مـا يشـاع حـول الريـف باعتبـاره حاضـنًا ومحافظـا علـى التقاليـد للقــيم والعلاقات الأسرية، وأظهر البحث انه لا يوجـد تبـاين ملحـوظ فيمـا يتعلـق بالنطـاق الجغرافـي ( ريـف وحضـر)حيث تقاربـت النسـب التـي ذكـرت أن العنف الأسري يظهر في الريف والحضـر معـا وبلغت على الترتيب 56.5% حضـر مقابـل %55,1 ريف.

وارتفعت نسبة المقيمين في الريـف الـذين ذكروا أن العنف الأسري أكثـر ظـهـورا فـي الحضـر وبلغت نسبتهم 37.1 % مقابل 28.9 % من الحضر، وارتفعت نسبة المقيمين في الحضـر الـذين قالوا إن العنف الأسـري أكثـر ظـهـورا فـي الـريـف، وبلغت 14.6% مقابل 77%.