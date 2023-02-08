رسميا.. عرض سعودي يوناني مصري لاستضافة مونديال 2030

قال ليفتيريس أفجيناكيس نائب وزير الثقافة والرياضة عبر حسابه على تويتر: "مقال صحيفة بوليتيكو حول اتفاق اليونان مع المملكة العربية السعودية بشأن كأس العالم 2030 مليء بالمعلومات غير الدقيقة. الاتصالات جارية بين البلدين ومصر، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة من استكشاف إمكانيات الترشح لاستضافة البطولة".وكان موقع بوليتيكو للأنباء قد نشر تقريراً يكشف فيه أن "السعودية عرضت تمويل بناء ملاعب جديدة في اليونان ومصر مقابل قبول البلدين تقديم ترشيح مشترك للاتحاد الدولي (الفيفا) لاستضافة البطولة".

وقدمت دول الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي، يوم الثلاثاء، عرضا رسميا مشتركا لاستضافة المونديال عام 2030، داعية لعودة البطولة إلى "حيث ولدت كرة القدم" بعد 100 عام من إقامة أول بطولة لكأس العالم في أوروغواي.

وسيتنافس العرض الأمريكي الجنوبي مع إسبانيا والبرتغال اللتين وقعتا اتفاق عرض مشترك بالفعل انضم لهما فيه أوكرانيا، فضلا عن توقعات بعرض بريطاني يضم إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى عرض محتمل من المغرب.

وتقام البطولة المقبلة عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد استضافة قطر مونديال 2022 الذي توجت الأرجنتين بلقبه.