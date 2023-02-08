انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب الجزائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل الاعلامية انه "في حدود الساعة الثامنة و42 دقيقة، تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر بولاية البويرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال شفيق عيدي، مسؤول مصلحة مراقبة الزلازل بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر إن تركيا وسوريا معروفة بالنشاط الزلزالي الكثيف نتيجة التقاء 3 صفائح تكتونية.

وأوضح في تصريح خص به النهار أن "شدة الزلازل في تلك المنطقة، يمكن أن تتجاوز 8 درجات على سلم ريشتر جراء طبيعة المنطقة"، لافتا إلى أن "الوضع التكتوني بالنسبة للجزائر ليس هو نفسه لتركيا، فالجزائر تقع بين صفيحتين الإفريقية والأورآسيوية".

وأضاف: "بالنسبة للنشاط الزلزالي للجزائر، فنحن نسجل هزات أرضية يوميا تتراوح بين 0 و3 درجات على سلم ريختر، لكن في بعض الأحيان نسجل هزات قوية ما..نحن في الجزائر نسجل 40 هزة أرضية شهريا".