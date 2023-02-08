انت الان تتابع خبر السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "شهد الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الأمن الوطني، في مقدمتها جهود الحكومة بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والجهات التي تسعى إلى تخريب الاقتصاد الوطني من خلال تهريب العملة إلى خارج البلاد، إذ جرى التأكيد على الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتتبعهم وبذل كل الجهود لينالوا أشد العقوبات القانونية، بالإضافة إلى من يسهّل لهم ذلك".وعلى صعيدٍ آخر شدد الاجتماع على "ضرورة وضع آليات لعملية إيصال مواد الإغاثة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، التي ترد من المساهمات المجتمعية، فضلاً عن المساعدات الحكومية، على أن يتم إرسال المواد وفق السياقات الرسمية المعتمدة".

واشار الناطق انه "قرر المجلس السماح بدخول (سماد الداب واليوريا) عبر إقليم كردستان العراق إلى المحافظات الأخرى لتلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين من هاتين المادتين، على أن تقدم القوات الأمنية التسهيلات المناسبة لذلك".

وبين انه "ناقش المجلس الدراسة المعدّة من قبل رئاسة أركان الجيش التي تهدف إلى شمول منتسبي القوات المسلحة بمخصصات شهرية على غرار أقرانهم العاملين في المحافظات المحررة، بموجب قرار مجلس الوزراء 584 لسنة 2013 ، في المناطق التي كانت تشهد عدم استقرار أمني، وبنسب مدروسة، بحسب المناطق".

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة "التداعيات الأمنية لمخيم مخمور، وضرورة تنظيم العمل فيه من الناحية الأمنية والإدارية".