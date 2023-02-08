انت الان تتابع خبر هزات أرضية جديدة تضرب سوريا ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافادت وكالة "سانا" مساء اليوم الأربعاء "بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص".

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى وقوع هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان لبنان في مناطق مختلفة من البلاد".



وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 30 كم، الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي، الحدود السورية اللبنانية، تبعد مسافة 40 كم شمال غرب مدينة النبك".