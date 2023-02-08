القبض على 4 إرهابيين خطرين بالعراق

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وقالت في بيان صحفي نشرته عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، «إنه استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات منفصلة من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقه من محافظة صلاح الدين».وأشارت إلى أن المقبوض عليهم مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، واعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية.
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