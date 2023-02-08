شكرا لقرائتكم خبر القبض على 4 إرهابيين خطرين بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، القبض على أربعة إرهابيين خطرين في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان صحفي نشرته عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، «إنه استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات منفصلة من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقه من محافظة صلاح الدين».

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، واعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية.