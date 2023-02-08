ميليشيات الحوثي تفخخ عقول طلاب اليمن

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وتقول مصادر تربوية «إن الميليشيات تجبر المدارس على رفع لافتات تخدم مشروعها العنصري، وتخصيص فقرات للزوامل والصرخة والكلمات، في الاحتفالات المدرسية، وتمنع الفقرات الوطنية والفقرات المتنوعة».وحذر تربويون وأولياء أمور من استغلال الميليشيات للمدارس بغرض تسويق أفكارها التي تستهدف لحمة المجتمع اليمني، وتحث على العنف والالتحاق بالمعسكرات.
وخلال السنوات الماضية عمدت الميليشيات الحوثية إلى استخدام الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية لإقامة الفعاليات الطائفية واستقطاب الطلاب للقتال في صفوفها.
من جهة أخرى جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الإيجابي مع كل المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد خلال لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في العاصمة الموقتة عدن، بحضور عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، حرص المجلس والحكومة على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصا القرار 2216 في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وحذر من تداعيات إجراءات جماعة الحوثي ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه الميليشيات إلى مفاقمتها بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.
إلى ذلك أعلنت قوات الجيش الوطني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، في مديرية باقم، أقصى شمال محافظة صعدة. وأكد قائد عمليات محور علب، العميد فارس مجلي، أنه بعد فحص أجزاء الطائرة المسيرة الحوثية تبين أنها إيرانية الصنع، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة في وقت سابق.
مشاهدات يمنية:
- لغم حوثي مموه يودي بحياة امرأة في البيضاء وسط اليمن.
- مصادر حقوقية: ميليشيات الحوثي الإرهابية تستجوب أربعة من صانعي المحتوى المختطفين لديها.
- تحاكم الميليشيات الناشطين على اليوتيوب أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي، بعد اختطافهم على خلفية انتقادهم تفشي الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين.
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