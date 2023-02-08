زلزال جديد يضرب هطاي التركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع زلزال فجر أمس بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل ولاية هطاي جنوب تركيا.
وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية «أفاد» في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 6.96 كلم، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.وأضافت، بأن مركزه يبعد مسافة 71.61 كلم عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.
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