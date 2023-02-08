احتشاد في بريطانيا للتبرع

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وقال المتحدث باسم الجمعية البريطانية التركية، ومقرها لوتون، إن رد فعل «كل المجتمعات» في لندن كان «مؤثرا»، مع تجاوز حصيلة القتلى في تركيا 5 آلاف، وأشار إلى أن التبرعات من جميع أنحاء العالم على موقع «جاست جيفنج» لجمع التبرعات، تجاوزت 750 ألف جنيه إسترليني (900 ألف دولار) في يوم واحد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الشعب التركي برد فعل هؤلاء الذين يعيشون في بريطانيا، الذين احتشدوا للتبرع بآلاف الجنيهات الإسترلينية، ومئات الصناديق من المساعدات الإنسانية، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.وقال المتحدث باسم الجمعية البريطانية التركية، ومقرها لوتون، إن رد فعل «كل المجتمعات» في لندن كان «مؤثرا»، مع تجاوز حصيلة القتلى في تركيا 5 آلاف، وأشار إلى أن التبرعات من جميع أنحاء العالم على موقع «جاست جيفنج» لجمع التبرعات، تجاوزت 750 ألف جنيه إسترليني (900 ألف دولار) في يوم واحد.

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