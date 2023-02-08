اجتماعات تحضيرية بالقاهرة للقمة العربية التنموية

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ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة المالية للعلاقات المتعددة، نايف العنزي، وناقشت اللجنة تقريرا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الأخيرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعها الرابع أمس، على مستوى كبار المسؤولين برئاسة لبنان الرئيس الحالي للدورة الرابعة للقمة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء باللجنة: السعودية، مصر، موريتانيا، المغرب، وتونس، وبحضور كل من الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور علي المالكي.ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة المالية للعلاقات المتعددة، نايف العنزي، وناقشت اللجنة تقريرا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الأخيرة.

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