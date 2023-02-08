الرئيس المصري يهاتف إردوغان

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وأكد الرئيس السيسي تضامن بلاده مع الشعب التركي، وتقديمه المساعدة والإغاثة الإنسانية، لتجاوز آثار هذه الكارثة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا أمس، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، عبّر خلاله عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق تركية.وأكد الرئيس السيسي تضامن بلاده مع الشعب التركي، وتقديمه المساعدة والإغاثة الإنسانية، لتجاوز آثار هذه الكارثة.

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