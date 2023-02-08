لجنة إقليمية تشرف على خروج المرتزقة من ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج قوات المرتزقة من ليبيا.

وأكد في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة العسكرية بالقاهرة أمس، ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض ووفق ما أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، قال باثيلي «ما توصلنا إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة، ليست لليبيا فقط، ولكن للإقليم كله».

وشدد المبعوث الأممي على أن البعثة تسعى إلى تهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي توصلنا إليها خلال الاجتماعات بالقاهرة، ودعا إلى ضرورة إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق وهو خطوة مهمة انبثقت من هذا الاجتماع.

واختتمت أمس في مصر، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

وعقب مناقشاتها التي استمرت ليومين، أقرت اللجان اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب التي تهدف لإخراجهم البلاد.

وفي الجلسة الختامية أثنى باتيلي على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة.

وأشاد بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع، واصفا إياه بأنه تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما.

كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ موات للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) مشكلة وفق مبادرة أممية من 5 عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد، ونظرائهم في المؤسسة العسكرية في غربها ويجرون مباحثات ضمن المسار الأمني لحل الأزمة.