3 طائرات إماراتية وباكستانية لسوريا وتركيا

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وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بإطلاق عملية «الفارس الشهم 2»، لدعم الشعبين التركي والسوري، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين.وانطلقت العمليات بإرسال 3 طائرات عسكرية إلى تركيا، تقل فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية.
بالتواكب، هبطت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجوي الباكستاني من طراز هيركليز سي130- في تركيا، وتحمل على متنها أعضاء فريق بحث وإنقاذ وبطانيات من قاعدة نور خان التابعة للقوات الجوية الباكستانية.
ونقلت وكالة أنباءأسوشيتد برس الباكستانية عن بيان صحفي صادر عن القوات الجوية الباكستانية جاء فيه «إن طائرة القوات الجوية الباكستانية تحمل مواد إغاثة من الشعب الباكستاني للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الأشقاء في تركيا».
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