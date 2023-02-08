جسر جوي عماني لنقل مواد إغاثية

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ووفق وكالة الأنباء العمانية، تشارك هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ممثلة في قوة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، في عمليات فرق البحث والإنقاذ الدولية جنوب تركيا جراء الزلزال، حيث غادرت اليوم عبر طيران سلاح الجوّ السُّلطاني العُماني.وأشارت الوكالة إلى أنه منذ إعلان السلطات التركية عن الزلزال، تواصلت هيئة الدفاع المدني والإسعاف مع الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، التابعة لمكتب الأمم المتحدة (انسراج)، وأكدت على وضع هذه القوة في أتم الجاهزية للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.
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