شكرا لقرائتكم خبر طوارئ في 10 محافظات تركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر البرلمان التركي حالة الطوارئ التي اتخذها الرئيس رجب طيب إردوغان ونشرت في الجريدة الرسمية أمس.

فقد أعلن الرئيس التركي، حالة الطوارئ لـ3 أشهر في 10 محافظات هي الأكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا.وقال إردوغان: «من أجل ضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والأعمال اللاحقة بشكل أسرع، قررت إعلان حالة الطوارئ على أساس السلطات الممنوحة لي بموجب المادة 119 من الدستور». وأضاف الرئيس بأنه يجري إعداد القوانين الموافقة لذلك.

وقال إردوغان: «هذه واحدة من أكبر الكوارث في منطقتنا والعالم، وليس فقط في تاريخ جمهوريتنا».