طوارئ في 10 محافظات تركية

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فقد أعلن الرئيس التركي، حالة الطوارئ لـ3 أشهر في 10 محافظات هي الأكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا.وقال إردوغان: «من أجل ضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والأعمال اللاحقة بشكل أسرع، قررت إعلان حالة الطوارئ على أساس السلطات الممنوحة لي بموجب المادة 119 من الدستور». وأضاف الرئيس بأنه يجري إعداد القوانين الموافقة لذلك.وقال إردوغان: «هذه واحدة من أكبر الكوارث في منطقتنا والعالم، وليس فقط في تاريخ جمهوريتنا».
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