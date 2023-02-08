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خطة النواب تناقش الحسابات الختامية لبنك ناصر والقومية للبريد والاستثمار الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد خمسة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول عصر يوم الاثنين الموافق 13/2/2023 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021/2022 ، يعقبة الاجتماع الثاني يوم الاثنين أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022.

 

أضاف سالم، أن الاجتماع الثالث يعقد عصر يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2023 ،وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022 ثم يعقبه الاجتماع الرابع وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/2022.

 

ولفت وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب أن اللجنة تختتم اجتماعاتها بالاجتماع الخامس صباح يوم الأربعاء 15/2/2023 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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