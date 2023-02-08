شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تواجه وزير الكهرباء بطلبات إحاطة بشأن الكابلات الأرضية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواببرئاسة النائب حسام عوض الله، إجتماعاتها يوم الأحد، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب والموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول خطوط الضغط العالي وتحويلها إلي كابلات أرضية، وتنفيذ بعض محطات الكهرباء.

وشملت طلبات الإحاطة، الطلب المقدم من النائب شيماء محمود نبيه بشأن عدم استكمال أعمال تغيير خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية ببعض مناطق مدينة الكردى بمحافظة الدقهلية على الرغم من خطورة وجود هذه الخطوط على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذا النائب عصمت عبد الفتاح بشأن عدم موافقة هيئة الطرق والكبارى فرع طنطا - محافظة المنوفية على قيام شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ( قطاع المنوفية بمد كابل كهرباء لتعديل المسار من خط هوائي إلى كابل أرضى.

وشملت طلبات الإحاطة المدرجة على جدول أعمال اللجنة المقدم من النائب يونس الجاحر بشأن عدم البدء في تنفيذ محطة محولات دشلوط - ديروط بمحافظة أسيوط علما بأنه قد صدر قرار رئاسي بتخصيص قطعة أرض لإنشائها منذ أكثر من خمس سنوات، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من المشروعات القومية لمنطقتي شمال محافظة أسيوط وجنوب محافظة المنيا.

بأتي ذلك إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير بشأن نقل وتطوير محطة محولات المطرية - محافظة الدقهلية ، على أن تقام محطة محولات جديدة لخدمة المركز وعمل مغذيات جديدة لاستيعاب الأحمال المتزايدة .