شكرا لقرائتكم خبر عن 136 أداة رقابية فى مواجهة وزير الشباب والرياضة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للرقابة البرلمانية، حيث يواجه النواب وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 إدارة رقابية.

ويواجه النواب وزير الشباب والرياضـة بـ 119 طلب احاطة و15 سؤال عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية

ويفتح النواب خلال مواجهتهم البرلمانية ملفات هامة مثل خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب ت معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات، وغلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرينو خطة دعم المواهب الرياضية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب وخطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية ونتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.

ويستوضح النواب سياسة الحكومة خاال طلبات المناقشة بشان عدد من الموضوعات مثل دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب و النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها.