خطاب بايدن ينتهج المصالحة بديلا عن النزاع

يميل بايدن في خطاب حالة الاتحاد، إلى إيقاع مدروس خلال خطابه في جلسة مشتركة للكونجرس، وبدا أنه يضع الأساس للترشح لولاية ثانية.

كما أطلق دعوات للوحدة، وحاول التأكيد على المصالحة بدلا من الصراع.

وهذه أهم المواضيع التي تناولها:

تجاهل الانقسامات

وتجاهل خطاب بايدن بتحدٍ تقريبًا، الانقسامات المريرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومكانته المتدنية مع الجمهور.

وعاد مرارًا وتكرارًا إلى أرضية مشتركة، مما دفع الطرفين إلى دعم المصانع الأمريكية، وإنشاء أعمال تجارية جديدة، وتمويل 20 ألف مشروع للبنية التحتية.

وعندما تناول بايدن كلا من هذه المواضيع، صفق رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، بولاية كاليفورنيا، بأدب.

وأظهر ذلك علامة على أن الديمقراطيين والجمهوريين، يمكنهم على الأقل الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأهداف، حتى لو كانت لديهم وجهات نظر مختلفة للغاية، حول كيفية الوصول إلى هناك.

الرجل العادي

واستخدم بايدن الخطاب، لتسليط الضوء على تركيزه على الرجل العادي، مشيرا إلى المليارديرات الذين يدفعون معدلات ضرائب أقل من الطبقة الوسطى، وشركات الطيران التي تعامل ركابها مثل «الحمقى».

لقد كان بمثابة تحدٍ للمشرعين الجمهوريين، الذين يزعمون بشكل متزايد أنهم يمثلون العمال ذوي الياقات الزرقاء.

وقال بايدن في أحد أسطر خطابه: «لا يجب أن يدفع ملياردير معدل ضرائب أقل من مدرس المدرسة أو رجل الإطفاء».

وأعاد الرئيس فكرة من العام الماضي، لوضع حد أدنى للضريبة على المليارديرات، حتى لا يدفعوا سعرًا أقل من العديد من أسر الطبقة المتوسطة.

وفي مجلس الشيوخ العام الماضي.

كان الرئيس صريحًا في قوله، إنه سيمنع شركات الطيران من فرض الرسوم من أجل الجلوس مع العائلات معًا، قائلاً إن الأطفال يعاملون مثل الأمتعة، ويريد حظر رسوم المنتجع الخفية، التي تفرضها الفنادق، والعقوبات التي يفرضها مقدمو الخدمة الخلوية.

منطاد الصين

وكان بايدن يحقق انتصارات متتالية في مواجهة الصين، المنافس العسكري والاقتصادي الصاعد لأمريكا.

ثم أطلقت بكين بالون تجسس عبر الولايات المتحدة، وهي حلقة محرجة لبايدن بلغت ذروتها في نهاية الأسبوع الماضي، عندما أمر البنتاجون بإطلاق النار على المركبة من السماء فوق المحيط الأطلسي.

وسيطر الحادث على عناوين الصحف، حيث جادل بعض الجمهوريين بأنه يوضح أن بايدن كان متذبذبًا تجاه بكين.

وعالج بايدن الحادث مباشرة: «كما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا كانت الصين تهدد سيادتنا، فسنعمل على حماية بلدنا. وفعلنا ذلك».

الوقوف مع أوكرانيا

وتشكلت حالة الاتحاد العام الماضي بشكل كبير، من خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي بدأ قبل أيام من الخطاب.

في تلك اللحظة، بدت فرص بقاء أوكرانيا في القتال مع جيش روسي أكثر قوة، غير مرجحة إلى حد كبير. وبعد ما يقرب من عام، أصبحت أوكرانيا في المعركة بقوة.

واستغرق بايدن لحظة للإشادة بأوكرانيا، مخاطبًا إحدى ضيوفه، السفيرة أوكسانا ماركاروفا، باعتبارها تمثل «ليس فقط أمتها ولكن شجاعة شعبها».

كما أشاد بالكونجرس لإعطائه الأوكراني ما يحتاجه لمواجهة العدوان الروسي الوحشي.

حيث خصصت الولايات المتحدة بالفعل ما يقرب من 30 مليار دولار، كمساعدات أمنية منذ بداية الحرب.

و أوضح مسؤولو الإدارة للمسؤولين الأوكرانيين، أن صبر الكونجرس على تكلفة الحرب سيكون له حدود، ولكن مع الخطاب، قدم بايدن نظرة متفائلة بشأن احتمالات الدعم الأمريكي طويل الأجل.