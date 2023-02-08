أكثر من 65 مليون قيمة التبرعات الشعبية السعودية لسوريا وتركيا

تجاوزت حملة التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا 65 مليون ريال، خلال 24 ساعة ، وذلك استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» بإشراف من الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة ضحايا الزلزال.

حيث أعلن الرئيس التركي رجب إردوغان أن المباني المهدمة جراء الزلزال وصلت لـ6 آلاف.

منصة ساهم

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض، الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة له خلال إطلاق الحملة، أنه سيجري جمع التبرعات من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكدا أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج متنوعة تشمل تدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة، لإيصال المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، كما ستقوم فرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى مواقع الحدث، بالمشاركة مع الفرق التطوعية من الكوادر السعودية التي بذلت من وقتها وجهدها وخبرتها لتخفيف المصاب الجلل الذي حلّ بالأشقاء.

ترك المنازل

وقام الرئيس التركي رجب إردوغان بجولة في «مدينة الخيام» في كهرمان ماراس التي تضررت بشدة، حيث يعيش الناس الذين أجبروا على ترك منازلهم. وسط دعوات لحكومته لإرسال المزيد من المساعدة إلى منطقة الكارثة، وأقر إردوغان بوجود عيوب أولية في الاستجابة لزلزال يوم الإثنين بقوة 7.8 درجات، لكنه تعهد بعدم «ترك أي شخص في الشوارع».

وانضمت فرق البحث من أكثر من عشرين دولة إلى عشرات الآلاف من أفراد الطوارئ المحليين على الأرض في سوريا وتركيا. لكن حجم الدمار الناجم عن الزلزال وتوابعه القوية كان هائلاً للغاية وانتشر على مساحة واسعة، بما في ذلك الأماكن المعزولة بسبب الحرب الأهلية المستمرة في سوريا، لدرجة أن العديد من الناس ما زالوا ينتظرون المساعدة.

البحث عن الناجين

وقد تلاشى أمل العثور على ناجين، حيث بحثت فرق الإنقاذ الممتدة في تركيا وسورية عن علامات الحياة بين أنقاض آلاف المباني التي دمرها زلزال كارثي.

حيث ذكر الخبراء أن نافذة النجاة لأولئك المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة أو غير القادرين على الوصول إلى الماء أو الطعام أو الحماية من العوامل الجوية أو الرعاية الطبية تغلق بسرعة. في الوقت نفسه، قالوا إنه من السابق لأوانه التخلي عن الأمل في المزيد من عمليات الإنقاذ.

وتجاوزت حصيلة القتلى المؤكدة من جراء الزلزال الأكثر دموية في العالم منذ أكثر من عقد 11000 شخص. حالات حرجة

وبين ستيفن جودبي، خبير المخاطر الطبيعية في جامعة نوتنغهام ترنت في إنجلترا، أن الـ 72 ساعة الأولى تعتبر حرجة لأن حالة الأشخاص المحاصرين والمصابين يمكن أن تتدهور بسرعة وتصبح قاتلة إذا لم يتم إنقاذهم وإعطائهم العناية الطبية في الوقت المناسب.

واستخدم رجال الإنقاذ في بعض الأحيان الحفارات في عمليات البحث الخاصة بهم، وقاموا بالتقاط بحذر من خلال الحطام في نقاط أخرى لتحديد مكان الناجين أو الموتى. ومع سقوط آلاف المباني، لم يتضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية إن الجثث التي تم انتشالها لأشخاص لقوا حتفهم في الزلزال، ولكن لا يمكن تحديد هويتهم، وستُدفن في غضون خمسة أيام حتى لو لم يتم الكشف عن هويتهم.

وقالت الوكالة المعروفة باسم AFAD إن الضحايا المجهولين سيتم دفنهم بعد اختبارات الحمض النووي وبصمات الأصابع وبعد تصويرهم لتحديد هويتهم في المستقبل.

وتتماشى هذه الخطوة مع طقوس الجنازة الإسلامية التي تتطلب الدفن في أسرع وقت ممكن بعد وفاة الشخص.

عدد القتلى

وقال الرئيس التركي إن عدد القتلى في البلاد تجاوز 9057. في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة السورية، إن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ارتفع إلى أكثر من 1200 شخص، في حين أن ما لا يقل عن 1400 شخص في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون، وفقًا للمستجيبين المتطوعين المعروفين باسم الخوذ البيضاء.

وبذلك يرتفع الإجمالي الإجمالي إلى 11000 منذ زلزال يوم الإثنين والعديد من توابع الزلزال القوية والتي أدت إلى إصابة عشرات الآلاف.