شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تثمن جهود الداخلية وأجهزة الدولة فى احتواء أزمة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة الداخلية، والأجهزة المعنية بالدولة تقديرا لجهودهم في احتواء أزمة منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي انتهت بإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث فور استيفاء الإجراءات القانونية.

وتثمن التنسيقية هذا الجهد من قبل أجهزة الدولة، باعتباره يعكس الخطوات الإيجابية المتخذة من جانبها سواء بالدعوة للحوار الوطني، أو التعامل الجاد في مثل تلك الملفات بما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة والسياسية.