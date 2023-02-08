شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: استمرار الإفراج عن المحبوسين أبرز ثمار الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، بقرارت العفو الرئاسى الأخيرة ، وأيضا بقرارات الإفراج عن أهالي جزيرة الوراق، موضحا أن دفعات الإفراجات المتتالية تعد من أبرز ثمار الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، معبرا عن سعادته لما يحظى به هذا الملف من اهتمام وعمل جاد.

وأكد النائب عمرو هندى، فى تصريحات له، أن عدد المفرج عنهم تجاوز الألف منذ عمل اللجنة بعد انطباق شروط العفو عليهم، وهو عمل دؤوب يعبر عن إرادة الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا يأتى فى إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين فى قضايا مختلفة، مشددا أن الدعم الرئاسى قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التننسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذى يشكل نجاح لعمل اللجنة.

ولفت النائب عمرو هندى، إلى أن الجهود لخروج دفعات متتالية بالتوازى مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا يحقق النجاح فى هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا فى الدفعات المتتالية.

وأوضح أن عمل لجنة العفو يعد جزء من إرساء حالة السلام المجتمعى وتنفيذ للمبادرة الرئاسية بهدف خلق حالة من التسامح، مشيرا إلى أن لجنة العفو تأخذ حالة من الاهتمام السياسى والمجتمعى الكبير.