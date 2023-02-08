شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العفو الرئاسي: الدولة تعاملت بحكمة مع "منطقة الوراق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والنائب العام وكل الجهات والأطراف، التي ساهمت خلال الفترة الماضية، في قدرة لجنة العفو الرئاسي على القيام بمهامها وأداء الدور المنوط بها.

وأضاف الخولي خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الحقيقة في ظل هذا الأجواء العامة التي يسودها الحوار الوطني، ومنذ أن أطلق الرئيس السيسي اللجنة في أبريل الماضي، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ومع ترسيخ هذا الوضع الإيجابي، كان هناك العديد من الإجراءات من جميع الأطراف، سعيا نحو الوصول لمناخ أكثر هدوءا وقدرة على التعامل أي تحديات حالية".

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي: "الحقيقة اليوم ما حدث من تحرك في التعامل فيما يتعلق المفرج عنهم في الموضوع الخاص بمنطقة الوراق وما تم من احتواء للموقف هناك والتعامل بحكمة، يسهم في تفويت الفرصة على أي طرف يتربص بالدولة المصرية ويسعى لاستغلال أي تحديات قائمة من أجل تحويل التحديات لأزمات".

وتابع: "هو جزء من الفهم والقدرة على التعامل مع القضايا أكثر مرونة وأكثر قدرة في تفويت الفرص على كل متربص بالدولة المصرية".

واستكمل حديثه قائلا: "نحن دائما نطمئن الناس، بأنه مع خروج أي دفعة جديدة، نعمل فورا على إعداد قوائم جديدا، ويوميا نتلقى بيانات من ذوي المحبوسين،ـ ونرتب وننقح هذه البيانات وفقا لاختصاصاتنا، ولكن مع الأسف بعض ذوي المحبوسين، يختلط لديهم الأمر بأن عمل لجنة العفو الرئاسي متعلق بالقضايا الجنائية مثل المخدرات والقتل، ولكن نحن مختصون بقضايا الرأي والتعبير ونطبق عليها المعايير التي طبقناها منذ تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي".