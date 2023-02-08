شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": الحوار السودانى بالقاهرة يؤكد ريادة مصر للقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية لإنهاء الأزمة السياسية السودانية، مؤكدة أن موقف الدولة المصرية إزاء الأزمة السودانية يؤكد ريادة الدولة المصرية للقارة السمراء.

وأكد "الجمال" أن لقاء المكونات الوطنية السودانية والمشاركة في الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة، دالالة علي أمور كثيرة أبرزها تعامل مصر مع الأزمة السودانية بحضارة ودلالة أيضا علي متانة وأزلية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والسودان، وأن هذه العلاقات يمكن تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشادت "الجمال" بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها جميع الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، معربة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق ويزيل كل العقبات والمشكلات التي تواجه أهلينا في السودان".

وقد اتفقت القوى والمكونات الوطنية السودانية المشاركة في الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة على أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء الآخر، مشددين على أهمية إيجاد حل للمشكلات والعقبات التي تواجه السودانيين قبل تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة بعض الشواغل الداخلية.