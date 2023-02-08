شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يشكر النقيب ضياء رشوان على حسن إدارته وما قدمه للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس نقابة الصحفيين، الشكر والتقدير، لضياء رشوان نقيب الصحفيين، على حسن إدارته وما قدمه للنقابة وجمعيتها العمومية، من خدمات جليلة، تكاد تكون غير مسبوقة، خلال شغله مقعده في الدورتين المتتاليتين الأخيرتين.

وناقش المجلس إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، والجدول الزمني الذي رسمه القانون للانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي للأعضاء المنتهية مدد عضويتهم القانونية، وشؤون الأعضاء واللجان المختلفة، وما استجد من أعمال.

وحظيت الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة والانتخابات بالأولوية، وقرر المجلس:

- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت-حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

- فتح باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، السبت 11 فبراير الجاري، وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

ويترأس الجمعية العمومية ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان -الذي لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين- وفقًا للقانون، وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء المجلس الممتدة عضويتهم، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.

وناقش المجلس شؤون القيد وقرر:

- اعتماد توصيات لجنة القيد، بشأن الماثلين أمامها للقيد في جدول تحت التمرين، ومن استوفوا شروط الانتقال لجدول المُشتغلين.

وناقش المجلس ما خلصت إليه لجنة فحص طلبات تكويد الصحف، التي استوفت شروط توفيق الأوضاع، وفق القانون 180 لسنة 2018 - عند الإحالة للجنة- وغيرها من شروط الانتظام، وكان المجلس قد أحال للجنة نظر، ثلاث صحف، قدمت ما يفيد الحصول على شهادة توفيق الأوضاع من المجلس الأعلى للإعلام، وأخرى إزالة أسباب وقف القيد منها.

وقرر المجلس:

قبول تكويد صحف: "بلدنا اليوم- أهل مصر- البورصجية"، وإلغاء قرار وقف القيد من جريدة "اليوم"، على أن تنظر اللجنة طلبات الصحف طالبة التكويد التي تستوفي الشروط، ومن بينها توفيق أوضاعها القانونية قبل انعقاد لجنة القيد المُقبلة.

وقرر مجلس النقابة الموافقة على مقترح الزميل محمد شبانة وكيل النقابة، رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بفتح مشروع العلاج استثنائيًا لمدة 15 يومًا بداية من السبت 11فيرابر وحتى السبت 25 فبراير الجاري.

وعرض النقيب ضياء رشوان، إجراءات مراجعة كشوف الحاصلين على إعانة البطالة، والمتقدمين بطلبات جديدة، واقتراحه زيادة قيمة الإعانة، وقرر المجلس:

- الموافقة على مقترح النقيب بزيادة إعانة البطالة بنسبة 25%، ليصبح 1250 جنيهًا شهريًا، بداية مارس المُقبل، واعتماد الكشوف المنقحة بالضم والحذف، وفق الضوابط القانونية للاستحقاق، مع منح المتضررين حق التظلم خلال الفترة من 8- 16 فبراير الجاري.

حرر 536 زميلًا، إقرارات قانونية تفيد عدم عملهم بأي جهة، منهم 234 يحصلون بالفعل على إعانة البطالة، و302 زميل، متقدم جديد، ثبت استحقاق 405 من الزملاء، لبدل البطالة بعد مراجعة إفادات كل الجهات، ذات الصلة بجهات العمل، منهم 165 زميلًا، يحصلون بالفعل على هذه الخدمة و240 متقدمًا جديدًا.

وبعد مناقشات تستهدف الحفاظ على حقوق الزملاء المتعطلين في المساندة، وتحول في الوقت ذاته دون أي ثغرات تحدث انعكاسات سلبية على الزملاء وبيئة العمل والمهنة، أقر المجلس ضوابط طلب بدل البطالة على النحو التالي:

- مراجعة كشوف الحاصلين على خدمة إعانة البطالة سنويًا.

- يحق لكل من يتضرر من التعطل التقدم بطلب، للانضمام لكشف المستحقين.

- تحرير الإقرار القانوني، تمهيدًا لفحص الطلب، ومراجعة جهات ثبوت العمل من عدمه.

- يُشترط فيمن يُضم للكشوف أن يكون مر على عضويته بنقابة الصحفيين 10 سنوات على الأقل.

- لا تزيد مدة الاستفادة من تلك الإعانة على عامين متصلين، أو أربع سنوات متقطعة.

وناقش المجلس عددًا من الشكاوى الواردة إليه من زملاء، وبحقهم آخرين، وما له صلة بأحكام ونتيجة جهود تسويات خصومات، واتخذ المجلس قراراته، انطلاقًا من القانون واللائحة، بالإحالة إلى لجنة التحقيق، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

ووافق المجلس على مقترح مُقدم من النقيب ضياء رشوان، بإطلاق اسم الكاتب الصحفي القدير -رحمه الله- الأستاذ إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، على بهو النقابة، تقديرًا لإنجازه بناء المقر الحالي لنقابة الصحفيين، خلال توليه مقعد النقيب، ودوره النقابي والمهني.

ووافق مجلس النقابة على توقيع اتفاق مع ثلاث شركات للحصول على مشتريات بالتقسيط من البدل، تقدم بها الزميل محمد يحيى وكيل النقابة، رئيس لجنة الخدمات، شركات (أدوات منزلية- وملابس رياضية وخطوط إنترنت وخطوط محمول)، وتوفير خدمات التعاقد وسداد اشتراكات فواتير الكهرباء من مقر النقابة.

ناقش المجلس تضرر عدد من الزملاء، أعضاء بجدول تحت التمرين والمشتغلين، من عدم حصولهم على بدل التكنولوجيا والتدريب، لأسباب متنوعة، وتقرر مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، لبحث صرف بدل التكنولوجيا والتدريب بالصفة النقابية، لكل الأعضاء المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، أيًا كانت جهة عملهم داخل مصر.

وناقش المجلس طلبات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية، واتخذ بشأنها قرارات داعمة لهم، كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح زميل، تنظيم معرض سلع معمرة بالنقابة، بعد الانتهاء من إجراءات الانتخابات.