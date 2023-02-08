انت الان تتابع خبر ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا زلزال تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها وسط المصابين في المناطق المنكوبة: "من المستحيل أن نكون مستعدين لمثل هذه الكارثة".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 9057 قتيلا و 52979 جريحا".

وتتواصل جهود البحث والإنقاذ بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في كهرمان مرعش، والتي أثرت على ما يقرب من 13.5 مليون شخص.



وتسبب الزلزال بدمار كبير في محافظات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان، وعثمانية وهاتاي وكيليس وملاطية وإيلازيغ.