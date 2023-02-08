انت الان تتابع خبر بكلفة 2.5 مليار.. السوداني يفتتح مركز القناة للتأهيل الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني إفتتح مركز القناة للتأهيل الاجتماعي في العاصمة بغداد، سعة 150 سريراً، بعد إعادة تأهيله في مدّة قياسية لم تتجاوز 58 يوماً، وبكلفة 2.5 مليار دينار".واضاف البيان، أن "رئيس الوزراء اطلع على أقسام المركز وردهاته والمعدات التي زوّد بها، ونظام استقبال المرضى والمستفيدين وحركتهم، وما توفرت فيه من أدوية وكوادر لتقديم العلاجات والخدمات، والتي تمثل قفزة نوعية في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية لضحايا الإدمان".

وأشار السوداني خلال الافتتاح الى أن "هذا المركز كان يستقبل المصابين بمرضى كورونا، وجرى تأهيله ليتولى علاج ضحايا الإدمان بالمخدرات، التي تعد تهديداً خطيراً للمجتمع، وينبغي بذل كل الجهود لمواجهتها"، مشيرا الى ان "معالجة ظاهرة المخدرات لا تقتصر على الجانب القانوني، إنما تتعداه إلى التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا، والذي لا يقل أهمية عن العلاج السريري".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء "الجهود التي بذلت في سبيل إتمام أعمال التأهيل خلال مدّة وجيزة، داعياً إلى الاحتذاء بها كنموذج في تطوير المؤسسات الخدمية الأساسية الأخرى".