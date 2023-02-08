انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل بطريرك السريان الكاثوليك: العراق حاضن للطوائف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم غبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق والنائب دريد جميل يشوع".واستعرض السوداني، وفق البيان، "واقع المسيحيين في العراق، والسبل الكفيلة برعاية المكونات العراقية المتنوعة"، مؤكداً أن "العراق حاضن للطوائف وهو يعتز بتنوعه الإثني ومكوناته الأصيلة التي تعكس عمقنا الحضاري"، موضحاً أن "الحكومة تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار".

من جهته، قدم بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي "الشكر وأشاد بإجراءات الحكومة خلال 100 يوم التي عكست وجه العراق الجديد، وتحديداً في ملف تمليك أراضي الإيزيديين وبعض المسيحيين، والمبادرة الأخوية بخصوص المنكوبين في سوريا، مؤكداً دعم قطاع التربية لإشاعة المحبة والإخاء والسلم الاجتماعي".