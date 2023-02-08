انت الان تتابع خبر خلال الاسابيع المقبلة.. واتساب يطرح ميزة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة: "الآن هناك بعض التحسينات الكبيرة التي تتضمن القدرة على تقييد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية المنشورات وإضافة القدرة على تضمين الرسائل الصوتية".

وأضافت: "المستخدمون سيتمكنون أيضًا من الرد على تحديثات الحالة عبر الرموز التعبيرية، وهناك طريقة أسهل لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد أضاف أي شيء إلى حالته عبر حلقات الملف الشخصي".



وأوضحت "واتس آب" أنه سيتم تنزيل هذه الترقيات إلى الأجهزة في الأيام والأسابيع المقبلة مع قدرة مستخدمي Android و iPhone على الوصول إلى التحديثات.

وتابعت: "نحن متحمسون لإضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى الحالة على WhatsApp والتي تجعل من السهل التعبير عن نفسك والتواصل مع الآخرين".

