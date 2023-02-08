انت الان تتابع خبر لجنتا حقوق الإنسان والمرأة والأسرة تنتخبان رئيسين لهما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بحضور رئاسة المجلس، انتخبت لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي رئيساً لها، النائب جوان عبدالله نائباً اول، والنائب وحدة الجميلي نائباً ثاني".

وأضافت، أن "لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتخبت النائب دنيا الشمري رئيساً لها، والنائب نورس العيسى نائباً اول، وسروة محمد نائباً ثاني".

