انت الان تتابع خبر بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على قطاع الدفاع الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن "العقوبات الجديدة على المنظمات التي يعتمد عليها الجيش الروسي والتي من شأنها تسريع الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقويض آلياته الحربية ومساعدة أوكرانيا على الانتصار".كما أضاف كليفرلي: "أنا مصمم بالتوافق مع قوانيننا على ألا تتمكن روسيا من الوصول إلى الأصول التي جمدناها حتى تتوقف نهائياً عن تهديد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

يشار إلى أن "العقوبات الإضافية تستهدف بشكل خاص 6 كيانات تزود الجيش الروسي بمعدات عسكرية، مثل المسيرات لاستخدامها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

كما تتعلق بثمانية أفراد ومنظمة مرتبطة "بشبكات مالية سيئة تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين".

يذكر أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 1300 فرد وكيان منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل ما يقرب من عام.

