مقابلة خاصة مع رونالدو مشحور

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حدثونا أكثر عن إعلانكم "أكاديمية أمازون"

نفخر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق "أكاديمية أمازون" في المملكة العربية السعودية على هامش مؤتمر "ليب" 2023، والتي تأتي بإدارة الأكاديمية السعودية الرقمية وأكاديمية طويق. "أكاديمية أمازون" هي أكبر مبادرة من أمازون لتنمية المواهب ونقل الخبرات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مدتها ثلاث سنوات، وأُنشئت خصيصاً لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تأهيل المواطنين وإعدادهم للالتحاق بالوظائف الحالية والمستقبلية المطلوبة في سوق العمل. ستكون "أكاديمية أمازون" الذي يتم إطلاقها في المملكة، الأولى لشركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط، وستتميز بمنهج متكامل يعتمد على ورش عمل تطبيقية وإلكترونية لبناء قوى عاملة جاهزة لسوق العمل الرقمي. كما ستوفر الأكاديمية للمشاركين دورات تدريبية وشهادات معتمدة، وذلك بهدف تطوير وتعزيز الكفاءات المطلوبة وإعدادها وضمان جاهزيتها للوظائف المستقبلية. وترتكز الأكاديمية على برنامج تدريبي مبتكر صمَّمه نخبة من الخبراء في "أمازون ويب سيرفيسز" AWS، وعمليات أمازون، والمختصين في مجال تجربة العملاء، والذي يهدف إلى تدريب أكثر من 30 ألف متدرب ومتدربة وتوفير 35 ألف قسيمة اختبار للحصول على الشهادات المعتمدة في القطاعات الحيوية المطلوبة، بما فيها هندسة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة. كما ستوفر الأكاديمية فرص تدريب على رأس العمل لـ 100 طالب وطالبة.

كيف ستسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأكاديمية أمازون؟

ستركز وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على تطوير المهارات المطلوبة من خلال زيادة فرص التدريب وتعزيز الشراكات لإعداد الكفاءات الوطنية للوظائف الحالية والمستقبلية في سوق العمل الرقمي. وستعمل الوزارة مع شركة أمازون وبإدارة الأكاديمية السعودية الرقمية وأكاديمية طويق على تشجيع الكوادر الوطنية على التسجيل والالتحاق في "أكاديمية أمازون".

لماذا يجب على الكوادر السعودية الانضمام إلى "أكاديمية أمازون"؟

صُمِّمت "أكاديمية أمازون" لتوفير مستوى رفيع من التعلم من خلال منهج متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي. سيحصل المشاركون الذين يجتازون دورات الأكاديمية، على المعرفة والمهارات الضرورية ومعلومات عن القيم والمبادئ الخاصة بشركة أمازون وشهادات في نهاية الدورة، مما سيمكنهم من التقدم في مسيرتهم المهنية والنجاح في ريادة الأعمال في القطاعات الواعدة اليوم. وستوفر المعرفة والمهارات عالمية المستوى من خلال "أكاديمية أمازون"، للكوادر السعودية، ميزة تنافسية في سوق العمل المحلية والإقليمية.

ما نوع الشهادات التي سيحصل عليها المشاركون؟

ستنطلق "أكاديمية أمازون" بمسارات تعليمية في مجالات الابتكار لصالح العملاء، والخدمات اللوجستية المتكاملة وشبكات التوصيل. وتشمل الشهادات المعتمدة المُقدَّمة ضمن تخصص الحوسبة السحابية مستويات متقدمة ومتخصصة في كلٍّ من هندسة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، وغيرها من التخصصات الأخرى في مجال التكنولوجيا التحويلية. سيشمل مسار التعلم في مجال العمليات قدرات شركة أمازون المتميزة في الخدمات اللوجستية المتكاملة وشبكات التوصيل، بما في ذلك البرامج التدريبية التي من شأنها تمكين رواد الأعمال المحليين من إنشاء وإدارة أعمالهم الخاصة في قطاع الخدمات اللوجستية. وتتمحور جميع دورات البرنامج حول مبادئ القيادة الخاصة بشركة أمازون وسياستها المتمثلة في فن إرضاء العميل، بما يسهم في إكساب الملتحقين المهارات اللازمة لإنشاء نماذج إدارية وقيادية ناجحة وتعزيز شغف الاختراع والابتكار في حياتهم المهنية.

هل توجد برامج مماثلة موجودة بالفعل داخل أمازون؟

"أكاديمية أمازون" هي أكبر مبادرة من أمازون لتنمية المواهب ونقل الخبرات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وستزود الكوادر السعودية بالمهارات المطلوبة في قطاعات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة. وكشركة تتبنى ثقافة عمل تركز على تشجيع التعلم المستمر واكتساب المعرفة ومواصلة الابتكار، تم تطوير هذه الأكاديمية خصيصاً لتلبية احتياجات الكوادر الوطنية في السوق السعودية. ومن خلال "أكاديمية أمازون"، سيكتسب المشاركون المعرفة والخبرات العالمية التي تتمتع بها شركة أمازون العالمية من خلال دورات تتمحور حول سياسة أمازون المتمثلة في فن إرضاء العملاء، ومبادئ القيادة الخاصة بالشركة، بما يسهم في إكساب الملتحقين المهارات اللازمة وتعزيز شغف الاختراع والابتكار في حياتهم المهنية. والجدير بالذكر أنه منذ تأسيسها في المملكة عام 2020، أطلقت شركة أمازون عدة مبادرات هادفة كان آخرها برنامج شركاء خدمة التوصيل لتمكين رواد الأعمال الطموحين من تأسيس مشاريعهم التجارية الخاصة.

هل تقديم طلب في "أكاديمية أمازون" متاح فقط للخريجين أو الحاصلين على درجة علمية؟

التسجيل في "أكاديمية أمازون" مفتوح مجاناً أمام المواطنين السعوديين من جميع الفئات المهنية، بدءاً من المبتدئين ووصولًا إلى الخبراء، وعبر جميع المستويات التعليمية، بما فيها الأساسي والمتقدم والمتخصص. وصُمِّمت مسارات التعلم في "أكاديمية أمازون" بما يناسب الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للكوادر والكفاءات المشاركة في دورات الأكاديمية. ويمكن للسعوديين المهنيين العاملين ورواد الأعمال والخريجين الجدد المهتمين باكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لتولي وظائف في القطاعات المستقبلية زيارة www.amazon.sa/amazonacademy للتسجيل في "أكاديمية أمازون" ومعرفة المزيد حول الدورات التدريبية المتوفرة.

حدّثونا عن إمكانات قطاع التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة في المملكة؟

يتمتع قطاع التجارة الإلكترونية بالكثير من الإمكانيات ويسجل طلبًا متزايدًا ونموًا ملحوظًا في المملكة حيث يعتمد السكان ممن لديهم اهتمام ومعرفة جيدة بالتكنولوجيا على التسوق الإلكتروني بشكل متزايد، كما تنشط الشركات عبر الإنترنت للتواصل مع المتسوقين. وبالنظر إلى نسبة انتشار استخدام الإنترنت على صعيد المملكة الذي يصل إلى 97.9%، فإن قطاع التجارة الإلكترونية يعد قطاعًا واعدًا. وقد اتخذت حكومة المملكة عدة تدابير لتشجيع سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة، بما في ذلك تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية وتنظيم أنشطة السوق. وبالنسبة لخططنا المستقبلية، سنواصل في أمازون الإسهام بدور رئيسي في دعم رحلة المملكة نحو الرقمنة، وذلك من خلال تمكين الشركات وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من شبكة عمليات أمازون والتكنولوجيا المتطورة التي تمكنها من توسيع نطاق حضورها والوصول إلى العملاء عبر الإنترنت.