شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اتصالات النواب" مثمنا إخلاء سبيل أهالى الوراق: الدولة تدعم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وكانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بادرة إيجابية تدل على أن الدولة تحرص على الانحياز للمواطن وما يحقق الصالح العام، خاصة في ظل الأثار الإيجابية لهذه الاستراتيجية وما واكب الحوار الوطني من نهج إيجابي ومشاركة كافة أطياف المجتمع فى مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الوطن وطرح الحلول.

وثمن النائب أحمد حتة، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالدولة في احتواء أزمة منطقة الوراق وإخلاء سبيل المواطنين الذين تم القبض عليهم، مؤكدا أنها خطوة تعبر عن إيجابية الدولة وحرصها على حل المشكلات والقضايا التي تواجه المواطنين.

كما أشاد عضو مجلس النواب بتوالى واستمرار قرار العفو الرئاسي عن بعض المسجونين وإخلاء سبيل العديد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وآخرها إخلاء سبيل 35 شخصاً، والتي تأتي تكليلا لجهود لجنة العفو الرئاسي ومتابعتها وتنسيقها مع الأجهزة المعنية والمختصة، ما يعبر عن حرص الدولة على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحرص على مستقبل الشباب، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة في مساعي دمج المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم إلى أعمالهم والحرص على دعمهم وتأهيلهم.