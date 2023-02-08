شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الإفراجات المتتالية تؤكد عزم الدولة على تأسيس جمهورية جديدة بمفاهيم مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، بالإفراج عن المحبوسين ، مقدما الشكر للجنة العفو الرئاسي على جهودها ، والتي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى.

وأضاف النائب علاء عابد ، أن الدولة تعمل بكل جهد، لحل جميع الإشكاليات، وقطع الألسنة التى تتحدث بالسوء عن الوطن، وأن الإجراءات الأخيرة من افراجات متنوعة تؤكد أن الدولة عازمة على المضى قدما فى تأسيس جمهورية جديدة بمفاهيم مختلفة ومتزوجة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني، والتى أكد فيها الرئيس على أهمية الحوار بين كافة الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدنى، يتكاتف الجميع لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها .

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن الدولة المصرية تتحرك بتوجيهات الرئيس السيسي نحو التنمية والبناء فى كافة المجالات، مؤكدا أن مؤسسات الدولة بدأت فى اتخاذ خطوات حاسمة فى ملف حقوق الإنسان، بداية بحياة كريمة، مرورا بالقضاء على فيروس سى، واخيرا ملف المحبوسين ، الذى يؤكد أن الدولة تتعامل مع كافة ملفات حقوق الإنسان بجدية ومساواة.