شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"حقوق انسان النواب": الإفراج عن المحبوسين يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرارات الأخيرة بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين، وأيضا قرارات الإفراج عن المحبوسين من أهالي جزيرة الوراق، مؤكدا أننا نعيش أزهي عصور الديمقراطية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح النائب محمد سلطان أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور مهم للإفراج عن المحبوسين وأيضا تقوم بدور كبير بعد الإفراج عنهم حيث تقوم بتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية وعودتهم للعمل ودراستهم من جديد، مشيرا إلى أنها تؤكد وجود رغبة قوية لدى القيادة السياسية في المضي قدما في ملف حقوق الإنسان الذي يعد من أهم وأبرز الملفات.

وأضاف النائب محمد سلطان ، أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو إنجازات متعددة في العديد من الملفات، ويأتي ملف الافراجات عن المحبوسين، كأحد إنجازات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأيضا إنجازات الحوار الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن لجنة العفو ساهمت فى الإفراج عن عدد كبير وصل لأكثر من 1000 من المحبوسين فى قضايا مختلفة، وهى التى تعطى انطباعا للجميع فى الداخل والخارج أن الدولة المصرية تسعى جاهدا لاحتواء أبناءنا مهما كانت الخلافات، طالما لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا فى أعمال الإرهاب.

وشدد النائب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك وفقا لرؤيتها وعلى أرضية وطنية، بعيدا عن المزايدات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.