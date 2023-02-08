وكيل خارجية الشيوخ: استمرار قرارات العفو الرئاسي تؤكد جدية الدولة فى دعم حقوق الإنسان

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي أن استمرار صدور قرارات العفو الرئاسي يؤكد جدية الدولة في المسار الذي أعلنته نحو دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيدا بإخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا.

و أوضح "السادات" أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تعبر عن رسائل إيجابية في ملف دعم حقوق الإنسان والحريات ، كما تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع بصدق للجميع، مشيرا إلي أن قرارات العفو الرئاسي وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ، تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيقا عمليا على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، حذر النائب عفت السادات ما وصفه الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى للمزايدة على الانجازات المتحققة في هذا السياق الأمر الذي يعرقل الحوار الوطني، مضيفا :" الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لحوار وطني جاد ينطلق بنا نحو جمهورية جديدة بمشاركة القوى السياسية و المثقفين ، و الممارسات الفعلية تؤكد اننا نسير في اتجاه حقيقي نحو المزيد من الحريات".

وطالب النائب د عفت السادات القوى السياسية بالالتفاف حول الحوار الوطني وأهدافه بما يحقق المصلحة العليا للوطن ، و انتهاز الفرصة بالمشاركة الجادة و المسئولة ، بعيدا عن المزايدات و النظرة الضيقة من جانب بعض القوى".

و قال :" لا يجب أن تعطل بعض القوى هذا الحوار بالشروط و المزايدات ، مشيرا في هذا السياق لأحزاب الحركة المدنية ، و استطرد قائلا " يجب أن ننظر لما يعود على مصر بالخير بغض النظر عن المصالح الضيقة ، فإن آن الأوان كقوى سياسية أن ننظر للأمور من خلال منظور مختلف " .