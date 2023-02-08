شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: إخلاء سبيل أهالى الوراق نجاح لـ"العفو الرئاسى".. والرئيس السيسي أب لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، جهود لجنة العفو الرئاسي، والتي كان آخرها إخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، من أهالي الوراق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقال "مطر" في تصريحات اليوم الأربعاء: "إخلاء سبيل أهالي الوراق يعد نجاحا حقيقيا لأعمال لجنة العفو الرئاسي" مضيفا: "ما حدث اليوم يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أب لكل المصريين وكبيرة الأسرة المصرية".

وأكد "مطر" إن أعمال لجنة العفو الرئاسي هو ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن خروج دفعات متتالية بقرارات العفو الرئاسي يؤكد أن مصر انطلقت إزاء الجمهورية الجديدة.

وقد تقدمت لجنة العفو الرئاسة بخالص الشكر والتقدير للأجهزة المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقالت اللجنة فى بيان: "ويُعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني".