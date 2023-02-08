المتحدث باسم التحالف يستقبل نائب السفير الألماني في صنعاء

استقبل المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، نائب السفير الألماني في صنعاء الدكتور ميشائيل فستلاند، وملحق الدفاع الألماني لدى المملكة العقيد الركن ماركوس تسينكير.



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