انت الان تتابع خبر وزير التربية ومحافظ بغداد يبحثان ملف الابنية المدرسية والدوام الثلاثي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن الجبوري يرافقه الوكيل الإداري فلاح محمود القيسي "التقى اليوم محافظ بغداد محمد جابر العطا لمناقشة ملف إنهاء الدوام المزدوج والثلاثي في مدارس العاصمة".

وتضمن اللقاء، وفق البيان، "مناقشة تسهيل الإجراءات من قبل المحافظة للمتبرعين بقطع الأراضي على أن تتكفل الوزارة بإكمال ومتابعة تلك المعاملات لتشييد المدارس عليها".



فيما تعهد الجبوري "بمفاتحة مجلس الوزراء لتحويل جنس الأراضي الى تربوي لتتمكن من بناء عدد كبير من المدارس لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية والقضاء على الدوام الثنائي والثلاثي".

من جانبه، أبدى محافظ بغداد "استعداده لبناء (١٠٠٠) مدرسة خلال موازنة عام (٢٠٢٣) وفق خطة مدروسة، بعد قيام الوزارة بتزويد المحافظة بقطع الأراضي التي سيتم تشييد المدارس عليها".