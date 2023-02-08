انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر المياه في نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد، استقبل في قصر بغداد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) آوكي لوتسما الذي سلّم رئيس الجمهورية دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي سينعقد في نيويورك".وخلال اللقاء، جرى بحث "علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة، حيث تركزت المناقشات حول جملة من الموضوعات من أبرزها الشراكة المثمرة القائمة حالياً والسبل الكفيلة بتعزيزها في المرحلة المقبلة".

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية تنشيط التعاون في مجال إدارة المياه والمياه العابرة للحدود، وتطوير وتحسين الواقع الزراعي والإداري والحد من التلوث المائي فضلاً عن أهمية تطوير القدرات لإدارة المياه في البلاد".

بدوره، أبدى آوكي لوتسما، عن "تعاطفه الإنساني مع قضية النازحين، مؤكداً استعداد البرنامج للتعاون مع الحكومة والجهات والمنظمات المعنية لتعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة لهذه الشريحة، معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي يوفره السيد رئيس الجمهورية لمنظمة (UNDP) وكوادرها وبما يضمن استمرار التعاون البناء في مختلف المجالات التي يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تصب في مصلحة العراق وشعبه".

