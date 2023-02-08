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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا في جامعة عدن، وبمقدمتها مشروع إنشاء المستشفى التعليمي، الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وزيرا التخطيط والمالية ورئيس جامعة عدن يناقشون تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا في الجامعة

وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ومدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا بجامعة عدن الدكتور أبوبكر بارحيم، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع المستشفى التعليمي الذي توقف بسبب توقف السحب من التمويلات المقدمة من الصندوق العربي.

كما تناول الاجتماع، مستوى سير تنفيذ مشروع تجهيز مباني مختبرات كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن، والذي من شأنه الإسهام في تأهيل الخريجين من الكليتين ورفع قدراتهم النوعية، وذلك من خلال الاستفادة من المشروع الذي صار قيد الاستلام الابتدائي.

وأكد وزير التخطيط، أهمية الدور الريادي الذي يلعبه الصندوق العربي عبر تقديم التمويلات من المنح والقروض بالمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية بكافة القطاعات الحيوية والخدمية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمنشآت والنقل وغيرها من القطاعات.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة بدفع قسط للصندوق العربي من أجل استئناف السحب من التمويلات المقدمة من الصندوق البالغة نحو مليار دولار، والاستفادة منها بتحريك عجلة التنمية.. مشيدًا بكافة الداعمين والممولين للمشاريع التنموية في اليمن ومنهم الصندوق العربي.

ومن جانبه أكد وزير المالية، أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية والعمل المشترك من أجل تحريك عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، مع مراعاة الالتزام بالاستفادة القصوى من التمويلات الخارجية واستغلالها بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع.. منوهًا بدعم وتمويلات الصندوق العربي والمانحين لتحقيق التنمية في البلاد.

من جهته ثمن رئيس جامعة عدن، جهود الحكومة والصندوق العربي في دعم وتمويل تنفيذ مشاريع الجامعة وكلياتها.. مؤكدا ًالحرص على الاستفادة من تلك المشاريع وإحداث نقلة نوعية في مستوى وقدرات الخريجين، وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين.

