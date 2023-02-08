شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تشيد بدور مصر فى الحل السياسى السودانى: يظهر موقف القاهرة الداعم لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في الحل السياسي للسودان، وسعيها الحثيث – أي مصر- للعمل على اتفاق القوى والمكونات الوطنية السودانية المشاركة في الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء الآخر.

وقالت "لاشين" في تصريحات اليوم الأربعاء إن موقف الدولة المصرية إزاء الأزمة السودانية يظهر موقفها الداعم للقارة السمراء، مؤكدة أن الأمن السياسي السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن المصري القومي ويعتبر شأن داخلي لمصر "مضيفة:" اجتماع القوى السياسية السودانية في القاهرة رغم المعاكسات ورفض أطراف في المشاركة ثم الوصول إلى حل مبدئي يعتبر كبداية خيط لحل الأزمة السياسة في السودان وهو ما يعد نجاحا كبيرا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن استضافة مصر لهذا الاجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة يدل على دورها الفعال في حل أزمات بلاد الجوار والتعاون دون التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفة: "هذا وأن دل على شيء يدل على أن مصر ناجحة في إدارة شؤون ما يجري في القارة الأفريقية وهذا دورها الريادي.

وأوضحت أن الحوار السوداني- السوداني يعد نقطة بداية لمواجهة الأزمات المختلفة في السودان منذ عدة سنوات، وبداية لإنهاء المشكلات التي تواجه أشقاء السودانيين قبل تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة بعض الشواغل الداخلية.

و اتفقت القوى والمكونات الوطنية السودانية المشاركة في الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة على أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء الآخر، مشددين على أهمية إيجاد حل للمشكلات والعقبات التي تواجه السودانيين قبل تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة بعض الشواغل الداخلية.