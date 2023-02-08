شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى لاتحاد الكرة: نتمنى أن يصبح مركز التحكيم الرياضى مرجعية لأى دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إنه يجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والأمور الفنية الأخرى.

وتابع الماشطة: "التاريخ لن ينسى لمجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، البت فى هذه النقطة على وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل تام".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب و الرياضه بمجلس النواب اليوم، لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأشار المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات فى هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والإمارتى، وأخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023 ، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مرجعية لأى دولة، بمتةيليق باسم الدولة المصرية.