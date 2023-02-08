ندوة لحزب الحركة الوطنية تنتقد استغلال النساء فى صناعة التريند

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ندوة بعنوان "صورة المرأة في الإعلام" حاضر فيها الكاتب الصحفي أسامة شرشر والإعلامية أسماء حبشي رئيس اتحاد الإعلاميات العرب.

ناقشت الندوة عددا من المحاور حول ما يثار علي أحد البرامج من تأييد الإعلام المصري بشدة للرجل وبرامج أخرى من تأييد المرأة بشدة وسط تساؤلات هل هذا يساعد في بناء الأسرة المصرية أم هدمها؟ كما ناقشت الندوة الموروث الثقافي للمرأة المصرية كيف تغير هذه الأيام وكيفية بناء الأسرة وعدم هدمها والبرامج الموصي بها لمعالجة مشكلة الطلاق التي أصبحت تهدد قوام المجتمع المصرى.

وقالت أسماء حبشي لقد تحولنا من فكرة استغلال الترند لصالح المجتمع إلى فكرة استغلال المجتمع لصالح الترند، الترند يتاجر بقضايا المجتمع المصري، وتحولت المرأة لأداة في صناع الترندات لجذب للمتابعين.

وتابعت أسماء حبشي خلال كلمتها بندوة الحركة الوطنية لائحة: إن حديث السوشيال ميديا والترندات هو محتوى البرامج الإعلامية والتوك شو مما يجعل المواطنين لا يتابعون الإعلام وينظرون له بشكل سيئ ، كما أن البرامج التي من شأنها الاهتمام بالمرأة وقضاياها هي أيضا تستغلها من أجل إحداث الضجة وتصدر الترند دون وضع مصلحة المرأة ضمن الأولويات مشددة علي أن الإعلان أيضا يتحكم بشكل كبير في الإعلام، فصاحب المصلحة يكون له القدرة على التحكم في المحتوى المقدم، لا يوجد وجه مفروض على المجتمع المصري من الإعلام الحكومي والخدمي، أما الإعلام الخاص يفرض على المشاهد وجوها معينة من أجل تحقيق المصالح المختلفة.

ومن جانبه قال الكاتب أسامة شرشر البرلماني السابق إن هناك نماذج مشرفة ومضيئة للمرأة لديها قدرات وكفاءات غير عادية سواء علي المستوى السياسي أو التنفيذي نماذج تستحق أن تكون في مكانة رفيعة ليس علي المستوى المصري فقط بل علي المستوى العربى والدولي كما أن المرأة في السعودية والكويت وعدد من البلدان العربية حظيت بتكريم كبير وحققت طفرة كبيرة في المناصب التى تولتها في مجتمعاتها العربية التي كانت في الماضي لا تستطيع حتي قيادة السيارة لكن الآن الأوضاع تبدلت إلى الأفضل.

الندوة نظمتها أمانة العلاقات الخارجية بالحزب برئاسة الدكتور إبراهيم مطر أمين الأمانة بالمركزية وأمانة الشباب بالحركة الوطنية برئاسة الدكتور أحمد نشأت أمين الشباب.