شكرا لقرائتكم خبر عن عرص قطري يقرب اليونايتد لبيع النادي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ذا صن البريطانية مفاجأة مدوية حول إقتراب مجموعة قطرية من شراء مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم تقديم عرض قوي لإدارة الشياطين الحمر لشراء حقوق الفريق الإنجليزي بالكامل خلال المرحلة القادمة.

وترفض المجموعة القطرية من شراء أسهم من اليونايتد، وترغب فى شراء حصة الفريق بشكل كامل، على غرار ما حدث مع أندية تشيلسي ونيوكاسل فى الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة بيع اليونايتد فى حالة حدوثها إلا ما يتخطي حاجز المليار الدولار، فى الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة المالكة فى وقت سابق للشياطين الحمر عن رغبتهم فى بيع الفريق وفتح الباب أمام العروض المقدمة بذلك فى بيان رسمي، جاء بعد رحيل رونالدو مباشرة.

يذكر أن يونايتد ليس النادي الإنجليزي الأول الذي قرر بيع النادي هذا الموسم، حيث سبق وأن قررت مجموعة فينواي سبورتس جروب "FSG" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي طرح "الريدز" للبيع أيضا.



موقف تين هاج من بيع اليونايتد

ومن جانبه لم يظهر تين هاج أي رد فعل حول موقف اليونايتد الحالي من بيع النادي من عدمه، رافضا التعليق عن الأمر فى الفترة الحالية، لا سيما أن الفريق يثير بشكل جيد.

كما يري تين هاج أن قرار بيع اليونايتد من عدمه قرار خاص بإدارة الفريق فقط، وليس خاص بالجهاز الفني، ومن ثم فإن تدخله فى الأمر لن يغير شيئا إذا ما كان هناك نية لنقل ملكية الفريق للوجهة القطرية.