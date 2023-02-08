شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": غدا صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي أنه سيتم غدا الخميس صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر فبراير الجاري.

وأكدت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

و كانت نقابة الصحفيين أكدت ، أنه تقدم 536 زميلا بالإقرارات القانونية تفيد عدم عملهم بأي جهة آخر منهم 234 زميلًا يحصلون بالفعل على معاش البطالة و302 زميل متقدمين جدد، مضيفة أنه تمت مخاطبة كلا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستعلامات، نقابة الإعلاميين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتابعت: "وردت إلينا خطابات رسمية من كل منهم وبناء على اقتراح النقيب تم استبعاد رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لوجود تضارب مع بعض الأوضاع الواقعية للزملاء الصحفيين والمؤسسات والاقتصار على ما ورد بالجهات الأخرى المشار إليها، وبناء على ذلك يصبح عدد المستحقين لشروط معاش البطالة 405 زملاء منهم 165 يحصلون بالفعل على معاش البطالة و240 زميلًا متقدمين جدد، وعدد من لم ينطبق عليهم شروط استحقاق المعاش البطالة 131 زميلًا منهم 69 يحصلون بالفعل على معاش البطالة و62 متقدمين جدد".