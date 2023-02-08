وفد من حزب حماة الوطن يزور سوهاج.. ويلتقى المحافظ وقيادات تنفيذية

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد من الأمانة المركزية لحزب حماة الوطن اليوم الأربعاء لزيارة محافظة سوهاج كما يفتتح الحزب مركز الأمل "9" ومركز الأمل "11".

ويأتى على رأس الوفد، النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى محافظة سوهاج لتقديم الخدمة المجتمعية للمواطن السوهاجى من خلال افتتاح وتدشين عدة مشروعات خدمية.

وتبدأ جوله الأمين العام لحزب حماة الوطن بلقاء مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لبحث أوجه التعاون بين الحزب والمحافظة بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجى ثم يتَوجه الأمين العام والوفد المرافق له لافتتاح مركز الأمل (9) بالمحامدة وبعدها يفتتح مركز الأمل (11) بالصوامعة.

ويختتم الأمين العام لحزب حماة الوطن جولته من محافظة سوهاج بلقاء جماهيرى يوضح فية رؤية الحزب وجهوده إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالدولة فى دعم المواطن.