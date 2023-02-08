شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا عن الخروج المتتالى للمحبوسين من لجنة العفو الرئاسى: رسائل إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت لوائه 42 حزبا سياسيا جهود لجنة العفو الرئاسي التي أثمرت بخروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا.

وأشاد "مطر" بخروج دفعات جديدة، إزاء التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب، وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر.

وأكد "مطر" في بيان اليوم، أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.

وأكد أن هناك إرادة سياسية تريد أن تمنح أبناء الوطن فرصة جديدة ولجنة العفو الرئاسي توسعت في عملها، لبحث حالات المحبوسين احتياطيا وهو ما أنتج عنه خروج دفعات متتالية من الحبس، مضيفا: "لا ننسى إشادة وزير خارجية أمريكا بجهود لجنة العفو الرئاسي".

وقال "مطر"، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجهود لجنة العفو الرئاسي تغيير كبير فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الإشادة تمثل شهادة دولية مهمة، بأن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير من خارج مصر كما هى محل تقدير داخل مصر.

ونشر النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورا عبر صفحته الرسمية فيس بوك، حول إتمام الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم.

وكانت القرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 34 متهمًا فى القضايا أرقام 1018 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1691 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، 2094 لسنة 2022.